«السلامة الغذائية» تغلق مؤقتاً «مطعم يمي اندين بايت» في أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري المؤقت بحق منشأة «مطعم يمي اندين بايت - ذ.م.م - ش.ش.و - فرع» في أبوظبي، لمخالفتها القانون والتشريعات الصادرة بموجبه، في شأن الغذاء، وخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة (تحمل الرخصة التجارية CN-2837801) جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة، ما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء والمستهلكين. وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر حتى زوال أسباب المخالفة، مع إمكانية استئناف النشاط بعد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل والالتزام بجميع متطلبات السلامة الغذائية.

وأشارت إلى أن الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات يأتيان ضمن خطة الهيئة لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وخضوع المنشآت الغذائية لتفتيش دوري للتأكد من امتثالها للاشتراطات مع التركيز على الحماية الاستباقية للمستهلكين وضمان التزام جميع المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية.