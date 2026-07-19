حاكم الفجيرة: الحفاظ على منجزات الاتحاد واجب وطني وشرف عظيم

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن يوم عهد الاتحاد مناسبة لاستحضار أعظم قصةٍ في تاريخ دولتنا الحديثة، حيث لم تكن حدثاً عابراً، بل كانت مشروعاً حضارياً استثنائياً.

وأشار سموه إلى أنه «في هذه المناسبة نجدد العهد بأن نظل أوفياء لهذا الوطن، متمسكين بقيمه الأصيلة، عاملين بإخلاص من أجل رفعته، مؤمنين بأن الاتحاد مسؤولية الجميع، وأن المحافظة على منجزاته واجبٌ وطني وشرفٌ عظيم».

جاء ذلك في كلمة سموه بمناسبة يوم عهد الاتحاد.

وقال سموه: «الحمد لله الذي أنعم على الإمارات بقيادةٍ حكيمة، ووحَّد القلوب على المحبة والإخلاص، وجعل الاتحاد منارةً للعزة والكرامة».

وأضاف: «في مناسبةٍ وطنيةٍ غالية كهذه نستحضر أعظم قصةٍ في تاريخ دولتنا الحديثة، قصة الاتحاد التي لم تكن حدثاً عابراً، بل كانت مشروعاً حضارياً استثنائياً، صاغ ملامحه القائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والقادة المؤسسون، طيّب الله ثراهم جميعاً، الذين آمنوا بأن قوة الوطن في وحدته، وأن الإنسان هو أساس البناء، وأن الاتحاد هو الطريق الأصدق نحو المجد والازدهار».

وتابع سموه: «أرسى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، دعائم دولةٍ قامت على الحكمة والعدل والتسامح، وجعل من الإمارات نموذجاً يحتذى في التلاحم بين القيادة والشعب، ورسّخ قيماً ستظل نبراساً للأجيال، عنوانها الإخلاص للوطن، والعمل من أجل رفعة الإنسان، وصناعة مستقبلٍ يليق بهذه الأرض الطيبة. واليوم، تتواصل المسيرة المباركة بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحمل أمانة الاتحاد بكل وفاء واقتدار، مستلهماً نهج الآباء المؤسسين، ومؤمناً بأن الحفاظ على منجزات الوطن لا يكون إلا بمواصلة العمل، وتعزيز الريادة، وترسيخ مكانة الإمارات بين الأمم».

وقال سموه: «إن أمانة الاتحاد التي يحملها أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ليست مسؤولية قيادة فحسب، بل هي عهدٌ متجدد بحفظ إرث الشيخ زايد، وصون مكتسبات الوطن، وتعزيز وحدته، وترسيخ مكانته بين الدول، ليبقى علم الإمارات خفاقاً في ميادين المجد والتميز. وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة، نجدد العهد بأن نظل أوفياء لهذا الوطن، متمسكين بقيمه الأصيلة، عاملين بإخلاص من أجل رفعته، مؤمنين بأن الاتحاد مسؤولية الجميع، وأن المحافظة على منجزاته واجبٌ وطني وشرفٌ عظيم، وأن مستقبل الإمارات المشرق يبدأ من إخلاص أبنائها، والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة».

حمد الشرقي:

• نجدد العهد بأن نظل أوفياء لهذا الوطن، متمسكين بقيمه الأصيلة، عاملين بإخلاص من أجل رفعته.