الإمارات تتعهد بتقديم 5 ملايين دولار لـ «فيفا وغلوبال سيتيزن» للتعليم

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم خمسة ملايين دولار أميركي لصندوق «فيفا وغلوبال سيتيزن» للتعليم، تأكيداً لنهجها الراسخ في دعم المبادرات الدولية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

وسيسهم هذا الدعم في تعزيز جهود الصندوق الرامية إلى تحسين فرص التعليم من خلال مبادرات تساعد الأطفال على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للنجاح، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات التي تعيق الوصول إلى التعليم. ويجسد هذا التعهد التزام دولة الإمارات الراسخ الاستثمار في التنمية البشرية، ودعم الشراكات الدولية التي توفر فرصاً مستدامة وشاملة للأجيال القادمة.

يذكر أن «غلوبال سيتيزن» هي منظمة دولية تُعنى بدفع الجهود العالمية للقضاء على الفقر المدقع، وتعمل على إشراك الحكومات، والشركات، والمؤسسات الخيرية، والفنانين، والأفراد في اتخاذ إجراءات ملموسة في مجالات تشمل التعليم، والصحة، والعمل المناخي، والأمن الغذائي، والمساواة بين الجنسين. وتشتهر بتنظيم حملات وفعاليات عالمية، من بينها مهرجان «غلوبال سيتيزن»، بهدف تعزيز الدعم الدولي، وتوفير التمويل اللازم للإسهام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.