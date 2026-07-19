شرطة أبوظبي تحدد 9 إرشادات آمنة لقيادة «السكوتر»

حددت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تسعة إرشادات وقائية لضمان القيادة الآمنة للدراجات الكهربائية (السكوتر)، داعيةً مستخدميها إلى الالتزام التام بالتدابير الاحترازية لحماية أنفسهم وصون سلامة مستخدمي الطريق، وشملت الإرشادات:

• الالتزام بارتداء معدات الحماية الشخصية، وتشمل خوذة الرأس وواقي الركبتين والمرفقين.⁠

• استخدام المسارات المخصصة للدراجات، والسير باتجاه حركة المرور، والابتعاد عن الطرق العامة المخصصة للمركبات.⁠

• الالتزام بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها.⁠

• عدم اصطحاب راكب آخر أو حمل أوزان ثقيلة، لما قد يسببه ذلك من فقدان التوازن وزيادة خطر وقوع الحوادث.⁠

• عدم استخدام سماعات الأذن أثناء القيادة، للحفاظ على التركيز والانتباه لمحيط الطريق.⁠

• الالتزام بإشارات المرور واللوحات الإرشادية، وإعطاء الأولوية لمستخدمي الطريق وفق الأنظمة.⁠

• تجنب استخدام الهاتف أو أي وسيلة قد تؤدي إلى تشتيت الانتباه أثناء القيادة.⁠

• التأكد من سلامة الدراجة الكهربائية قبل الاستخدام، خاصة المكابح والإطارات والإنارة.⁠

• القيادة بحذر في المناطق المزدحمة، وإفساح المجال للمشاة، مع تجنب التجاوز والاستعراضات الخطرة.