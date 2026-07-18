العين.. إغلاق جزئي للدوار المؤقت عند تقاطع شارعي نهيان الأول وخليفة بن زايد الأول

أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقّل) التابع لدائرة البلديات والنقل، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، إغلاقاً جزئياً للدوار المؤقت الواقع عند تقاطع شارع نهيان الأول وشارع خليفة بن زايد الأول في مدينة العين، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بالحركة المرورية.

وأوضح المركز أن الإغلاق سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد 19 يوليو، ويستمر حتى يوم الاثنين 27 يوليو الجاري.