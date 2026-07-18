"السلامة الغذائية" تغلق مؤقتاً "مطعم يمي أندين بايت" في أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري المؤقت بحق منشأة "مطعم يمي أندين بايت - ذ.م.م - ش.ش.و - فرع" في أبوظبي، الحاصلة على الرخصة التجارية رقم (CN-2837801)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن الغذاء في إمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، إضافة إلى خطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية، وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة، ما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر حتى زوال أسباب المخالفة، مع إمكانية استئناف النشاط بعد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل، والالتزام بجميع متطلبات السلامة الغذائية.

وأشارت إلى أن الإغلاق الإداري والكشف عن التجاوزات يأتيان ضمن خطة الهيئة لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وإخضاع جميع المنشآت الغذائية للتفتيش الدوري للتأكد من امتثالها للاشتراطات، مع التركيز على الحماية الاستباقية للمستهلكين وضمان التزام جميع المنشآت بمتطلبات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، أو عند الشك في محتويات أي مادة غذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي (800555)، لاتخاذ مفتشي الهيئة الإجراءات اللازمة وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.