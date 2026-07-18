قرقاش: مسيرة الاتحاد لم تكن سهلة.. والحكمة والإرادة تجاوزتا قلة الإمكانات

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إن مسيرة الاتحاد لم تكن سهلة، فقد تعددت محطاتها وتغلبت الحكمة والإرادة على قلة الإمكانات وصعوبة الظروف الإقليمية والدولية.

وقال قرقاش، في حسابه على منصة "إكس": "لم تكن مسيرة الاتحاد سهلة؛ فقد تعددت محطاتها وتغلبت الحكمة والإرادة على قلة الإمكانات وصعوبة الظروف الإقليمية والدولية".

وتابع قائلا: "وفي يوم عهد الاتحاد نستحضر نقطة الانطلاق نحو الاستقلال والاتحاد، وبناء دولة ناجحة ومتمكنة، ونهضةٍ ما زلنا ننعم بخيرها ونواصل البناء على منجزاتها بثقة وعزيمة".