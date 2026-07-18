محمد بن راشد: عهد الاتحاد.. اليوم الذي نجدد فيه تلاحمنا لبناء مستقبل أجيال الاتحاد

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «عهد الاتحاد» يجسد المناسبة التي تتجدد فيها العهود للوطن، والعزيمة على ترسيخ الاتحاد، والتلاحم لحماية مكتسباته وبناء مستقبل أجياله.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "عهد الاتحاد.. اليوم الذي توافق فيه المؤسسون على فكرة الاتحاد.. ودستور الاتحاد.. اليوم الذي نجدد فيه عهودنا للوطن بصيانة هذا الاتحاد.. ونجدد فيه عزيمتنا بترسيخ هذا البناء.. ونجدد فيه تلاحمنا لحماية مكتسباتنا ...وبناء مستقبل أجيال الاتحاد".