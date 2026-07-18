سعود بن سلطان: «يوم عهد الاتحاد» يجسد مبادئ الإمارات

قال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، إن «يوم عهد الاتحاد يجسد المبادئ الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها الوحدة والتكامل والعمل المشترك.. المبادئ الثلاثة التي شكلت الأساس لمسيرة تنموية استثنائية، رسخت مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية والابتكار وصناعة المستقبل».

وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن «ما نشهده اليوم من إنجازات وريادة في مختلف المجالات هو امتداد لذلك النهج، الذي آمن بأن توحيد الجهود هو السبيل لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».

وأضاف: «تواصل دائرة الشارقة الرقمية استلهام هذه القيم في تنفيذ استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028، من خلال تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة، لتطوير خدمات أكثر كفاءة وسهولة، بما يدعم جودة الحياة، ويعزز جاهزية حكومة الشارقة لمواكبة متطلبات المستقبل، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها».