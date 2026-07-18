عهود الرومي: «يوم عهد الاتحاد» رسّخ ريادة الإمارات العالمية

أكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، أن «يوم عهد الاتحاد» يمثل محطة وطنية خالدة في ذاكرة شعب الإمارات، تستحضر فيها الأجيال الرؤية الاستثنائية للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الحكام المؤسسين، طيّب الله ثراهم، الذين توحدت رؤيتهم وإرادتهم لبناء دولة تقوم على وحدة الهدف والعمل المشترك، وترسخ الإيمان بأن بناء الإنسان هو الأساس في بناء الوطن، ليصبح الاتحاد نهجاً راسخاً لدولة تستشرف المستقبل وتصنعه.

وقالت إن ما تشهده دولة الإمارات اليوم، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، من تقدم وتطور وريادة وحضور عالمي مؤثر، يمثل الامتداد الطبيعي لذلك العهد التاريخي الذي أرسى منظومة وطنية تقوم على وحدة القرار وتكامل الرؤية، مؤكدة أن هذا العهد يواصل توجيه مسيرة الإمارات، وتعزيز مكانتها العالمية بوصفها نموذجاً رائداً في التنمية والتقدم والازدهار.

وأضافت: «في يوم عهد الاتحاد نجدد التزامنا بمواصلة مسيرة التطوير والبناء، وتعزيز الجاهزية للمستقبل، وتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة المرحلة المقبلة، انطلاقاً من إرث الآباء المؤسسين ورؤية قيادتنا الرشيدة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الريادة الحكومية».