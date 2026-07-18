حمد المنصوري: «يوم عهد الاتحاد» رسالة وطنية متجددة للأجيال

أكد مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، أن «يوم عهد الاتحاد» رسالة وطنية متجددة للأجيال.. تخبرهم بأن الإنجازات التي نعيشها اليوم هي ثمرة عهد راسخ بالوحدة والإخلاص، والمسؤولية مشتركة لمواصلة المسيرة.

وقال: «يمثل يوم عهد الاتحاد مناسبة خالدة، نستحضر فيها بكل فخر وامتنان تلك اللحظة التاريخية التي اجتمع فيها الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، ليؤسسوا دولة قامت على مبادئ الوحدة، والإيمان بالإنسان، والعمل المشترك، والرؤية بعيدة المدى».

وتابع أن «الإمارات تواصل البناء على إرث الاتحاد بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

وقال: «من هذا المنطلق، أصبح يوم عهد الاتحاد بمثابة رسالة وطنية متجددة للأجيال بأن الإنجازات التي نعيشها اليوم هي ثمرة عهد راسخ بالوحدة والإخلاص للوطن».