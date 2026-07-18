رئيس الدولة يمنح سفير فرنسا وسام زايد الثاني.. وسفير بلجيكا وسام الاستقلال

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سفير الجمهورية الفرنسية، نيكولا نيمتشينوف، وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

وقلدت وزيرة دولة نورة بنت محمد الكعبي، السفير الوسام خلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية.

وأشادت بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، مؤكدةً حرص الإمارات على مواصلة تعزيز آفاق التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة.

وأعربت عن تمنياتها للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثمنةً دوره في تعزيز العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

من جانبه، أعرب نيكولا نيمتشينوف عن شكره وامتنانه وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته العلاقات بين البلدين، وتقدم بالشكر إلى جميع الجهات، لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في الدولة.

كما منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات، أنطوان ديلكور، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وقلّدت وزيرة دولة نورة بنت محمد الكعبي، ديلكور الوسام خلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية.

وأكّدت حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع مملكة بلجيكا في مختلف المجالات، معربة عن تمنياتها للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، ومثنيةً على دوره في تعزيز العلاقات المميزة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا.

من جانبه، أعرب السفير ديلكور عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته العلاقات بين البلدين، وشكر جميع الجهات لما وجده من تعاون كان له أثر إيجابي في نجاح مهمته في الدولة.