عمر سلطان العلماء: «يوم عهد الاتحاد» رؤية رسخت نموذجاً ملهماً

أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي، عمر سلطان العلماء، أن يوم عهد الاتحاد يجسد اللحظة التاريخية التي اجتمع فيها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الحكام المؤسسون، طيّب الله ثراهم، على رؤية وطنية صنعت تجربة اتحادية استثنائية، ورسّخت نموذجاً تنموياً رائداً أصبح مصدر إلهام، ومهد لمسيرة متواصلة من الإنجازات والريادة.

وقال: «تمضي هذه المسيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لتواصل دولة الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية، وتعزيز مكانتها نموذجاً تنموياً رائداً، وصناعة مستقبلها بثقة واقتدار، مستندة إلى نهج راسخ يؤمن بالإنسان، ويستشرف المستقبل، ويحول التحديات إلى فرص للابتكار والتميز».

وأضاف: «في كل إنجاز تحققه الإمارات، يتجدد الوفاء لذلك العهد التاريخي الذي أرسى دعائم الاتحاد، وتتجسد قيمه قوةً وطنية توحد الطاقات، وتعزز الانتماء والولاء، وتمكّن أبناء الإمارات من المضي بثقة نحو مستقبل يُصنع بالإرادة، ويُقاد بالعلم، ويُبنى بالعمل المشترك. وستظل هذه القيم الراسخة ركيزة لمسيرتنا الوطنية، وأساساً لمواصلة تحقيق الإنجازات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في صدارة الدول الأكثر جاهزية للمستقبل».