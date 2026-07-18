20 ألف فرصة عمل في معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية

اختتمت أمس فعاليات الدورة التاسعة من معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف، التي أقيمت برعاية هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

شارك في المعرض أكثر من 55 جهة من القطاعين الحكومي والخاص وشبه الحكومي، إلى جانب تسع مؤسسات للتعليم العالي بهدف دعم وتمكين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، واستكمال مسيرتهم التعليمية.

وقدمت الجهات المشاركة في المعرض، خلال أيام انعقاده الثلاثة، الفرص الوظيفية والمبادرات والبرامج الهادفة إلى تأهيل وتمكين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية للإسهام في مختلف القطاعات الحيوية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية دولة الإمارات.

ووفّر المعرض ما يزيد على 20 ألف فرصة وظيفية، إلى جانب أكثر من 12 ألف فرصة تعليمية، ما منح مجندي الخدمة الوطنية وخريجيها خيارات متنوعة لبناء مستقبلهم المهني والأكاديمي.

ومثَّل منصة متكاملة تساعد المجند بعد انتهاء الخدمة الوطنية على اختيار المسار الذي يتناسب مع طموحاته، سواء بالالتحاق بالجهات المدنية أو العسكرية أو استكمال دراسته في مؤسسات التعليم العالي المشاركة، بما يعزز جاهزية الشباب الإماراتي للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.

ووفّر المعرض أيضاً منصة متكاملة للتوظيف والإرشاد والتطوير المهني، بما يعزز التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمامها في مختلف القطاعات.

ومنح الشباب فرصة الاطلاع على المسارات المهنية والتعليمية التي تتوافق مع طموحاتهم، سواء الراغبين في الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة دراستهم، تجسيداً لنهج القيادة الرشيدة في الاستثمار في الكفاءات الوطنية، انطلاقاً من الإيمان بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في العنصر البشري.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وخريجيها، حيث استقطبت أجنحة الجهات المشاركة أعداداً غفيرة من الباحثين عن فرص عمل واستكمال الدراسة.

وأجرى العديد من الجهات مقابلات توظيف أولية، وقدمت للزوار شرحاً حول الوظائف والتخصصات المطلوبة وآليات التقديم وسط تفاعل كبير من الشباب الذين حرصوا على التعرف إلى الفرص المهنية والتعليمية المتاحة، بما يعزز جاهزيتهم للانطلاق في مسيرتهم العملية والأكاديمية.

وأكد أخصائي أول استقطاب الطلبة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، سالم سيف البلوشي، أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار حرصها على خلق قنوات تواصل مباشرة مع الطلاب المجندين، للتعريف بشروط ومعايير القبول والبرامج الأكاديمية المتاحة.

وتضم الجامعة تسع كليات، تطرح 53 تخصصاً في البكالوريوس، إضافة إلى كلية الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، تلبية لرؤية القيادة الرشيدة وسوق التعليم في الدولة.

وذكرت أخصائية استقطاب المواهب في قسم الموارد البشرية في بنك أبوظبي التجاري، موزة المحرزي، أن البنك يهدف لاستقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية الواعدة، وتوفير فرص تسهم في بناء مستقبلهم المهني.

وأكد مدير فرع الاستقطاب في وزارة الداخلية، الملازم أول سيف فاضل السويدي، استقبال عدد كبير من المجندين ذوي الكفاءة العالية على مدار أيام المعرض، وتسجيل بياناتهم إلكترونياً، تمهيداً لاستكمال إجراءات تعيينهم.

وقال رئيس أكاديمية أبوظبي البحرية، الدكتور ياسر الواحدي، إن الأكاديمية، بدعم من مجموعة موانئ أبوظبي، تطرح منحاً دراسية متميزة، تغطي تخصصي «الملاحة البحرية» و«الهندسة البحرية»، وتمتد لثلاث سنوات ونصف السنة، يحصل خلالها الطالب على مكافأة شهرية مجزية، مع ضمان الوظيفة فور التخرج.

وأكد نائب رئيس أول أكاديمية أدنوك الفنية، إبراهيم الزعابي، التزام «أدنوك» بدعم جهود الدولة في تدوير الكفاءات ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

وقال مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية للموارد البشرية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، مروان البستكي، إن الشركة توفر أربعة برامج تدريبية أساسية في عمليات تشغيل المصانع والصيانة، تراوح مدتها بين ستة أشهر وثلاث سنوات، تهدف إلى صقل مهاراتهم الفنية ليصبحوا خبراء في هذه الصناعة الحيوية فور تخرجهم والتحاقهم بأسرة الشركة.

إقبال على منصة شرطة دبي

شهدت منصة شرطة دبي في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف 2026، إقبالاً واسعاً من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث اطلعوا على الفرص الوظيفية المتاحة، والتخصصات الشرطية المختلفة، والمسارات المهنية التي توفرها لهم، إلى جانب التعرف إلى برامج التدريب والتأهيل التي تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات الأمنية والتقنية.

وأكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، العميد راشد ناصر، أن مشاركة شرطة دبي في المعرض جاءت انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية للاستثمار في الكفاءات الوطنية، واستقطاب الطاقات الشابة، وتعزيز دورها في بناء جيل قادر على مواصلة مسيرة التميز والريادة في العمل الأمني، بما يدعم مستهدفات الدولة في تمكين رأس المال البشري، ورفد مختلف القطاعات بكفاءات وطنية مؤهلة.