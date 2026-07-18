«تم» توفّر شهادة الرسوم الدراسية في 6 دقائق وبلا وثائق

أطلقت منصة خدمات أبوظبي الحكومية (تم)، خدمة رقمية، تتيح لأولياء الأمور والطلبة إصدار شهادة مصدقة بتفاصيل الرسوم الدراسية المقررة في المدارس الخاصة داخل الإمارة، لتسهيل الإجراءات الرسمية للمتعاملين عند تقديم هذه الشهادة للجهات الحكومية والخاصة، أو عند التقديم على برامج الدعم والمنح.

وأكدت المنصة أن الخدمة تمتاز بكونها لا تتطلب إرفاق أي مستندات، حيث يتم إنجاز المعاملة بالكامل إلكترونياً خلال ست دقائق فقط، وبكلفة تبلغ 15 درهماً، عبر أربع خطوات سريعة، تبدأ بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass)، ثم تقديم الطلب، يليه دفع الرسوم المقررة رقمياً، ليتسلم المتعامل بعدها النسخة الإلكترونية من الشهادة المصدقة بالرسوم الدراسية المقررة للمدارس الخاصة.