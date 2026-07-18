«أبوظبي للتنقّل» يحدُّ من الوقوف العشوائي حول المساجد في أوقات الصلاة

نفّذ مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقّل) التابع لدائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وشركة كيو موبيليتي، حملات توعية للحد من الوقوف العشوائي في محيط المساجد خلال أوقات الصلاة، ما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع كفاءة استخدام المواقف، وتحسين تجربة وصول المصلين.

وتعد المناطق المحيطة بالمساجد من المواقع التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة خلال فترات زمنية محددة، نتيجة تزامن حركة أعداد كبيرة من المركبات والمشاة، الأمر الذي يتطلب تعزيز الالتزام باستخدام المواقف النظامية، وعدم الوقوف في المواقع غير المخصصة، بما يحافظ على انسيابية الحركة، ويحد من انتقال الازدحام إلى الطرق والشوارع المجاورة.

وتعتمد إدارة الحركة المرورية على تطبيق إجراءات استباقية وتنظيمية تسهم في رفع كفاءة إدارة الطلب على المواقف والمرافق العامة خلال أوقات الذروة، بما يضمن استمرارية الحركة المرورية، وجودة الوصول إلى الوجهات المختلفة.

وأكد المركز أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تكامل أدوار الجهات المعنية، إلى جانب التزام أفراد المجتمع باستخدام المواقف المخصصة، واحترام المسارات المخصصة للمشاة والحركة المرورية، وعدم عرقلة السير.