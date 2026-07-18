«الوطني للفضاء» يطلق مشروع القمر الاصطناعي «SEO»

أعلن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة عن مشروع القمر الاصطناعي «SEO»، ضمن جهوده المستمرة لتنفيذ مشاريع فضائية وطنية بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء.

وتعزز المهمة بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء من خلال التعاون العلمي والتقني مع شركاء دوليين من جمهورية الصين الشعبية، ما يسهم في تطوير الكفاءات وتعزيز الخبرات الوطنية في مجالات علوم وهندسة الفضاء، كما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة عبر توظيف التقنيات الفضائية في خدمة التنمية والابتكار. ويشكّل مشروع «SEO» نموذجاً عملياً لاستثمار المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في بناء القدرات الوطنية وتعزيز مكانة دولة الإمارات في تطوير التقنيات الفضائية المتقدمة.

ومن خلال هذا المهمة، يواصل المركز جهوده في تأهيل الكفاءات الإماراتية عبر إشراك المهندسين والباحثين والطلبة في مختلف مراحل تطوير وتشغيل القمر الاصطناعي.

وتهدف مهمة «SEO» إلى تطوير تقنيات فضائية متقدمة إذ تمثل خطوة طموحة نحو توظيف تكنولوجيا الفضاء في خدمة الاستدامة من خلال توفير بيانات ومعلومات تدعم حماية البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار.

وأكد مدير عام وكالة الإمارات للفضاء المهندس سالم بطي القبيسي، أن مهمة «SEO» تأتي ضمن استراتيجية الإمارات الهادفة إلى التوسع في المشاريع الفضائية الوطنية، وتطوير البنية التحتية الفضائية، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة في قطاع الفضاء العالمي.

وأشار إلى أن المهمة تعكس التزام الدولة بتطوير تقنيات فضائية متقدمة، إلى جانب تأهيل جيل جديد من الباحثين والمهندسين الإماراتيين القادرين على قيادة مستقبل القطاع الفضائي ودعم مسيرة الابتكار والتنمية المستدامة. وقال مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات الدكتور نبيل محمد البستكي، إن مهمة «SEO» تمثل خطوة ممتدة لمسيرة المركز نحو تطوير مشاريع فضائية وطنية تسهم في دعم الاستدامة وبناء القدرات الوطنية.