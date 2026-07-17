«دار الاتحاد».. ذاكرة وطنية تحفظ مسيرة الاتحاد وتورثها للأجيال

شهد مبنى «دار الاتحاد» أبرز محطات تأسيس الدولة وميلادها، وهو يواصل دوره حتى اليوم واحداً من أبرز المعالم الوطنية ذات القيمة التاريخية والثقافية والمعمارية.

وقد استخدمه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، لاستضافة اللقاءات الرسمية التي أسهمت في إرساء دعائم الاتحاد.

ويتميّز المبنى - الذي تم تشييده عام 1965 على شارع جميرا في الجزء الغربي من شارع الثاني من ديسمبر، وعُرف في البداية باسم «قصر الضيافة» - بتصميمه المعماري الذي يجمع بين البساطة والأصالة، ويعكس السمات الجمالية للعمارة المحلية في بدايات النصف الثاني من القرن الماضي.