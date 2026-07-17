قطعتان من الأمتعة مجاناً لكل مسافر على «قطارات الاتحاد»

أكدت شركة «قطارات الاتحاد» إمكانية اصطحاب كل مسافر قطعتين من الأمتعة مجاناً على متن قطاراتها، بغض النظر عن نوع التذكرة المحجوزة، مشددة على ضرورة الترتيب المسبق في حال الرغبة في إضافة أمتعة زائدة.

ونبّهت، ضمن حزمة الإرشادات والتعليمات الخاصة بالمسافرين، إلى أهمية تدوين اسم الراكب وبيانات التواصل معه بوضوح على الأمتعة، فضلاً عن وجوب أن يكون المسافر قادراً على حمل أمتعته ورفعها وتخزينها بنفسه.

ولدواعي السلامة العامة، حظرت التعليمات وضع الأمتعة في الممرات أو بالقرب من الأبواب ومخارج الطوارئ.

وأشارت إلى أن الأمتعة المسموح بها مجاناً هي قطعتان من الأمتعة دون رسوم إضافية لكل بالغ أو طفل يبلغ ثلاث سنوات أو أكثر، في حين لا يُخصص حدّ أمتعة منفصل للأطفال دون سن الثالثة.

وحدّدت الضوابط آلية تخزين الأمتعة وفقاً للآتي: الأغراض الشخصية، مثل حقائب اليد أو الحاسب المحمول، توضع أسفل المقعد، أما حقيبة المقصورة، فيجب ألا تتجاوز أبعادها القصوى 55 سم ارتفاعاً، و40 سم عرضاً، و23 سم عمقاً، على أن تُوضع في الرفوف المخصصة للأمتعة.

وأكدت الشركة التزامها بتوفير تجربة سفر سهلة ومريحة تحفظ كرامة المسافرين، بمن في ذلك أصحاب الهمم وكل من يحتاج إلى مساعدة إضافية خلال الرحلة، حيث تمت تهيئة المحطات بمرافق متكاملة تشمل مسارات خالية من الدرج، ودورات مياه مجهزة، ومسارات أرضية، ولوحات إرشادية واضحة باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب تخصيص مساحات للكراسي المتحركة ومقاعد ذات أولوية بحسب التوافر، ووفقاً للشروط الموضحة في ميثاق المسافر.

ودعت المسافرين الذين يستخدمون كراسي متحركة أو وسائل مساعدة على الحركة لاصطحابها معهم أثناء السفر، مع النصح بالسفر برفقة مرافق يحمل تذكرة سارية عند الحاجة، لافتة إلى السماح باصطحاب كلاب المساعدة المدربة والمعتمدة، شريطة التنسيق المسبق عبر مركز الاتصال.

ولدواعي السلامة، اشترطت الضوابط أن تكون الكراسي المتحركة الكهربائية المسموح بها مزودة ببطاريات أصلية، ومثبتة من قبل الشركة المصنّعة، مؤكدة حظر الكراسي المزودة ببطاريات معدلة أو غير معتمدة. وأكدت توفير خدمة الحافلات المخصصة لربط المسافرين بمحطة أبوظبي في مدينة محمد بن زايد عبر ثلاثة مسارات حيوية، تنطلق ذهاباً وإياباً لتغطية المناطق الرئيسة في العاصمة، هي: مسار مبنى أدنوك الرئيس بطريق الكورنيش الغربي (منطقة الخبيرة)، ومسار مركز أدنيك أبوظبي بشارع الخليج العربي (الروضة)، ومسار ريم مول بجزيرة الريم.

وتستهدف هذه الخدمة التسهيل على الركاب للوصول المباشر إلى المحطة دون عناء البحث عن مواقف للسيارات أو وسائل نقل بديلة، مع إتاحة خيار إضافة خدمة حافلات الربط إلى الرحلة بسهولة أثناء حجز تذكرة القطار عند الدفع أو إضافتها لاحقاً بعد إتمام الحجز.

وانطلقت في 30 يونيو الماضي، أولى رحلات قطار ركاب في الإمارات، حيث استقبلت أول ركابها على متن رحلتها المجدولة من الفجيرة إلى أبوظبي، مسجلةً بذلك محطة مفصلية في مسيرة تطور قطاع النقل في الدولة، وذلك ضمن تشغيل تمهيدي لخدمات قطار الركاب.

وشهدت الخدمة إقبالاً قوياً منذ فتح باب حجوزات التذاكر، حيث تم بيع أكثر من 10 آلاف تذكرة قبل بدء التشغيل، وحظي الركاب على متن القطار بتجربة تنقل عصرية ومتكاملة، شملت مقاعد مضمونة، وخدمة «واي فاي»، ومنافذ لشحن الأجهزة عند كل مقعد، ومساحات واسعة للأمتعة، إضافة إلى خدمات الدرجة المميزة المصممة لتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية.