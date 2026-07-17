قرقاش: الأداء الحالي لمجلس التعاون الخليجي مهما بدا متواضعاً يجب أن يكون حافزاً لتعزيز دور المجلس

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش عبر حسابه على منصة "إكس": "تأسس مجلس التعاون الخليجي لتعزيز أمن واستقرار الدول الأعضاء، واليوم أصبح الارتقاء بالتعاون الجماعي للمجلس ضرورةً ملحّة. والأداء الحالي، مهما بدا متواضعاً، يجب أن يكون حافزاً لتعزيز دور المجلس وتطوير فاعليته تجاه أمننا المشترك ولا ينبغي أن يكرّس القبول بالأمر الواقع".