طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، رطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار جنوبية شرقية - شمالية شرقية 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:56 والمد الثاني 03:58 والجزرالأول عند الساعة 10:03 والجزر الثاني عند الساعة 21:50.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعه 12:43 والمد الثاني 00:54 والجزر الأول عند الساعة 19:02والجزر الثاني عند الساعة 06:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 32 60 20

دبي 44 31 65 20

الشارقة 44 31 65 20

عجمان 41 31 65 25

أم القيوين 41 30 65 25

رأس الخيمة 43 32 70 25

الفجيرة 36 33 85 60

العـين 46 33 45 10

ليوا 48 30 65 10

الرويس 40 30 85 25

السلع 42 29 90 15

دلـمـا 38 31 80 45

طنب الكبرى / الصغرى 37 32 80 50

أبو موسى 37 32 80 50