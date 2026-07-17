لتعزيز انسيابية المرور.. أبوظبي توسّع طريق «E20» في مدينة خليفة

تنفّذ دائرة البلديات والنقل مشروعاً متكاملاً لتوسيع طريق E20 في مدينة خليفة والمناطق المحيطة بمطار زايد الدولي، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

وتشمل أعمال المشروع توسعة الطريق من ثلاث إلى خمس حارات، وإنشاء 10.5 كيلومترات من المنحدرات والحلقات المرورية الجديدة، وأربعة جسور جديدة، وتطوير المساحات الخضراء على امتداد الطريق، بنقل الأشجار وإعادة زراعتها بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.

ويمتد نطاق المشروع إلى داخل مدينة خليفة، بإنشاء 1.5 كيلومتر من الطرق الداخلية الجديدة، وثمانية تقاطعات مزودة بإشارات ضوئية، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة المركبات.

ويشمل المشروع تنفيذ 62 كيلومتراً من شبكات تصريف مياه الأمطار، و37 كيلومتراً من شبكات الري، وتركيب 485 وحدة إنارة جديدة، إلى جانب تطوير المرافق والخدمات الأساسية.