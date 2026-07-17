رئيس الدولة يمنح سفير الجمهورية الفرنسية وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، سفير الجمهورية الفرنسية، نيكولا نيمتشينوف، وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

وقلّدت وزيرة دولة، نورة بنت محمد الكعبي، سفير الجمهورية الفرنسية الوسام خلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية.

وأشادت بالعلاقات الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، مؤكدةً حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز آفاق التعاون والشراكة بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

كما أعربت عن تمنياتها له بالتوفيق والنجاح في عمله، مثمنةً دوره في تعزيز العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

من جانبه، أعرب نيكولا نيمتشينوف عن شكره وامتنانه وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته العلاقات بين البلدين، وتقدّم بالشكر إلى جميع الجهات، لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في الدولة.