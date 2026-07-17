رئيسة جمهورية بيرو تستقبل سفير الإمارات

استقبلت رئيسة جمهورية بيرو المنتخبة، كَيْكو فوخيموريK سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بيرو، إبراهيم العلوي، في مكتبها في العاصمة ليما.

ونقل العلوي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتهنئتهم لها بمناسبة توليها رئاسة جمهورية بيرو، وتمنياتهم بالتوفيق والنجاح وتحقيق كل ما يتطلّع إليه شعب بيرو الصديق نحو التقدّم والرخاء.

من جانبها، حمّلت رئيسة جمهورية بيرو، السفير تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكّدت حرص بلادها على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

من جهته، أشاد السفير بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية بيرو، والاحتفاء بالذكرى الأربعين للعلاقات الدبلوماسية التي تأسست في 17 يونيو 1986.

كما تطرّق العلوي للاستثمارات الإماراتية في بيرو، وللتبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 2.5 مليار دولار في عام 2025، وبحث مع رئيسة جمهورية بيرو سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وإمكانيات تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي.