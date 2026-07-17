رئيس الدولة يصدر مرسومين بتعيين مدير عام لـ «الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني» ووكيل لـ «التعليم العالي»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بنقل اللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي من وزارة الداخلية، وتعيينه مديراً عاماً للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، بدرجة وكيل وزارة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين الدكتور أحمد سلطان ناصر الشعيبي وكيلاً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشغل اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي منصب قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية منذ عام 2015، كما شغل منصب نائب مدير عام الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي خلال الفترة 2006-2015، إضافة إلى عدد من المناصب القيادية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجالات الموارد البشرية والتدريب والمختبرات الجنائية، وهو حاصل على عدد من الأوسمة والجوائز، تشمل: وسام الفارس من قِبَل المنظمة الدولية للحماية والدفاع المدني بجنيف، وجائزة القيادة المتميزة من المنظمة الدولية للوقاية من الحريق، إضافة إلى ميدالية التعاون الأمني.

وحصل على درجة الدكتوراه في علوم الموارد البشرية من جامعة غرب إنجلترا في بريستول بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في علوم الكيمياء التحليلية من الجامعة الأميركية في واشنطن دي سي، وأشرف على إطلاق العديد من المشاريع والأنظمة الوطنية في مجال الإنذار المبكر والوقاية من الحريق، وشارك في إنشاء عدد من الأكاديميات والمختبرات التخصصية والبرامج التأهيلية على مستوى الدولة.

ويمتلك الدكتور أحمد سلطان الشعيبي خبرة متميزة في قطاع التعليم وتمكين المواهب، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لقطاعَي التعليم العالي وتمكين المواهب بدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، إضافة إلى منصب نائب رئيس جامعة خليفة للشؤون الأكاديمية، وأستاذ في عدد من التخصصات الهندسية في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعمل على تطوير مشاريع تخصصية في مجال المسارات الأكاديمية والإرشاد والتطوير المهني.

وحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة كولورادو في عام 2008، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد، وأسهم في إعداد العديد من الأوراق البحثية في مجالات العلوم والهندسة.