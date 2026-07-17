المكتب الإعلامي لحكومة دبي: إجراءات قانونية بحق مؤسسات إعلامية تنشر أخباراً غير صحيحة

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات الإعلامية التي تنشر أخباراً أو معلومات غير صحيحة تتعلق بإمارة دبي، وذلك وفقاً للقوانين والأطر التنظيمية المعمول بها في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وشدد المكتب الإعلامي لحكومة دبي على أهمية التزام المؤسسات الإعلامية بالدقة والمهنية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بما يسهم في ضمان تداول المعلومات الصحيحة والحفاظ على المصداقية الإعلامية.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي نفى صحة التقرير الصادر عن وكالة «رويترز»، بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي، وأكد أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة.

وأهاب المكتب بوسائل الإعلام والجمهور ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، وتجنب تداول الشائعات والأخبار والتقارير الصحافية المغلوطة.