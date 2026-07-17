227 طلباً لتبنّي حيوانات أليفة خلال 3 أشهر في دبي

كشفت بلدية دبي عن مؤشرات لافتة في مجال الرفق بالحيوان والصحة البيطرية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ استقبلت 227 طلباً لتبنّي الحيوانات الأليفة، وسجلت 2447 حيواناً أليفاً جديداً في أنظمتها الرسمية، وأجرت 260 ألفاً و360 فحصاً للحيوانات في الحجر البيطري للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية قبل دخولها أسواق الإمارة.

وتفصيلاً، أظهرت البيانات الصادرة عن البلدية، اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، أنها عزّزت منظومتها الوقائية والرقابية، خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، عبر إجراء 260 ألفاً و360 فحصاً للحيوانات في الحجر البيطري، للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية قبل دخولها أسواق الإمارة، كما نفذت 87 ألفاً و641 عملية كشف بيطري على الحيوانات والذبائح، بما يعكس استمرار الرقابة المشددة على المنتجات الحيوانية وضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية، في إطار جهودها الرامية إلى حماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة الغذاء.

وفي مجال الخدمات العلاجية والوقائية، واصلت تقديم الرعاية الصحية للحيوانات عبر العيادات البيطرية ومرافق الإنتاج العائلي، إذ بلغ إجمالي الحالات التي تلقت العلاج 35 ألفاً و408 حالات، خلال الربع الثاني، إلى جانب إجراء 6268 فحصاً في مزارع الإنتاج العائلي والعيادات البيطرية، خلال يونيو، كما نفذت 9536 حالة تحصين للحيوانات، شملت 7304 حالات لحيوانات المزارع و2232 حالة للحيوانات الأليفة، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض وتعزيز الصحة الحيوانية.

وفي جانب التشخيص المخبري، أنجزت المختبرات البيطرية 10 آلاف و261 فحصاً مخبرياً، توزّعت بين 8428 فحصاً في مختبر التشخيصات المرضية و1833 فحصاً في مختبر صحة المؤسسات البيطرية وضبط الجودة الرقابية والتفتيش والحجر البيطري، بما يدعم سرعة اكتشاف الأمراض، ورفع كفاءة التشخيص، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي في الإمارة.

وفي إطار الرقابة على المنشآت والأنشطة البيطرية، نفذت البلدية 1484 زيارة تفتيشية على المؤسسات البيطرية العاملة في الإمارة، وأصدرت 1659 تصريحاً لإدخال الحيوانات والمواد والمنتجات إلى السوق، إلى جانب 1037 شهادة صحية للحيوانات والمنتجات البيطرية، و155 شهادة صحية بيطرية للحيوانات الأليفة، فضلاً عن 55 شهادة عدم ممانعة لمزاولة الأنشطة البيطرية، كما رخصت ثماني عيادات بيطرية جديدة، في خطوة تدعم توسّع الخدمات البيطرية وتلبّي احتياجات المربين وأصحاب الحيوانات الأليفة.

وفي جانب الرفق بالحيوان، سجلت البلدية 2447 حيواناً أليفاً جديداً في أنظمتها الرسمية خلال الربع الثاني، واستقبلت 227 طلباً لتبنّي الحيوانات الأليفة، في مؤشر على تنامي الوعي المجتمعي بثقافة التبني والرفق بالحيوان، كما تعاملت خلال أبريل مع 1119 بلاغاً للحيوانات السائبة، وغطت 412 بلاغاً منها، إضافة إلى 54 بلاغاً للحيوانات الأليفة المفقودة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الاستجابة السريعة والمحافظة على السلامة العامة.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الجهود التي تبذلها بلدية دبي في تطوير منظومة بيطرية متكاملة، تجمع بين الرقابة الوقائية والخدمات العلاجية والأنظمة التنظيمية، بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي والحد من مخاطر انتقال الأمراض، وضمان سلامة الحيوانات والمنتجات الحيوانية المتداولة في أسواق الإمارة، بما ينعكس إيجاباً على حماية الصحة العامة، كما تُبرز الإحصاءات تنامي الاهتمام بالخدمات البيطرية والرفق بالحيوان، من خلال ارتفاع أعداد تسجيل الحيوانات الأليفة وطلبات التبني، إلى جانب استمرار التوسع في أعمال الفحص والتفتيش وإصدار التصاريح والشهادات الصحية، بما يدعم الامتثال للاشتراطات البيطرية، ويرسّخ منظومة متكاملة تواكب النمو العمراني والسكاني الذي تشهده دبي، وتوفر خدمات بيطرية عالية الكفاءة للمربين وأصحاب الحيوانات الأليفة.