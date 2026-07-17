طقس غائم.. وأمطار محتملة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح غد، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:23، والمد الثاني 03:09، والجزر الأول عند الساعة 09:29، والجزر الثاني عند الساعة 20:57.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:07، والمد الثاني 23:56، والجزر الأول عند الساعة 18:15، والجزر الثاني عند الساعة 06:10.