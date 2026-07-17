«إقامة دبي» تحتفي بتتويج «تنظيم العمالة المساعدة» بأفضل «تجربة مدينة رقمية»

احتفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بتتويج تجربة «تنظيم العمالة المساعدة» بأفضل «تجربة مدينة رقمية»، ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، إثر دمجها تسع خدمات رئيسة في رحلة رقمية واحدة، أنجزت 10 آلاف و813 معاملة، محققة نقلة نوعية بتقليص خطوات الإنجاز والزيارات، وتوحيد قنوات الدفع، ما وفر ملايين الدراهم وآلاف المستندات الورقية، وخفض الانبعاثات الكربونية.

وجاءت هذه التجربة ثمرة شراكة متكاملة بين «إقامة دبي» ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة دبي الرقمية، ودبي الصحية، ودبي للتأمين.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، أن هذا الإنجاز التشاركي يمهد لتوحيد الخدمات الحكومية عبر نافذة واحدة، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأوضح مساعد المدير العام لقطاع شؤون الخدمات الرقمية في «إقامة دبي»، العقيد خبير خالد أحمد بن مدية الفلاسي، أن التجربة حولت رحلة خدمية يومية إلى نموذج مبسط وكفء.

واختتم الحفل بتكريم كل الجهات المساهمة في هذا الإنجاز الرقمي المتكامل.

حضر حفل التكريم مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، محمد راشد بن طليعة، ومدير عام عضو مجلس إدارة شركة «إماراتك»، ثاني عبدالله الزفين، والمدير التنفيذي لدبي الصحية، الدكتور عامر أحمد شريف، ومدير إدارة التقييم والدراسات في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إيمان السويدي، والمدير العام لشركة دبي للتأمين، محمد سامر الحلو، ومساعدو المدير العام في «إقامة دبي»، إلى جانب القيادات وفرق العمل والشركاء.