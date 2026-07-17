إطلاق برنامج «القيادة التنفيذية للمواهب الإماراتية»

أطلقت كلية أبوظبي للإدارة (ADSM)، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة غراسيا، وبدعم من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، برنامج «القيادة التنفيذية للمواهب الإماراتية».

ويهدف هذا البرنامج الاستراتيجي إلى إعداد وتطوير الكفاءات الوطنية لتولي المناصب القيادية والتنفيذية العليا في مختلف قطاعات الدولة، حيث من المقرر أن تنطلق الدفعة الأولى في نهاية شهر أغسطس 2026، بمشاركة بين 40 و50 من المواهب الإماراتية.

وجاء الإعلان الرسمي خلال حفل استضافته الكلية، بحضور شركاء استراتيجيين وقيادات أكاديمية وممثلين عن الجهات الحكومية، وأكد رئيس كلية أبوظبي للإدارة، الدكتور مارك بولين، التزام الكلية بتأهيل الخريجين وإعداد قادة المستقبل، عبر نهج تعليمي تطبيقي، يعزز الابتكار والبحث العلمي، والتميز الأكاديمي لمواكبة بيئة الأعمال المتطورة.

كما أشار العميد الأكاديمي للكلية، البروفيسور مارك أودي، إلى التحول الشامل للمؤسسة كمنظومة تعليمية متكاملة تتماشى مع الأولويات الوطنية، مسلطاً الضوء على الشراكة الاستراتيجية مع المعهد الملكي للإدارة (CMI) في المملكة المتحدة، لتوفير مسارات دولية معتمدة تعزز القدرات القيادية للمشاركين.