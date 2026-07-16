الإمارات تتضامن مع الجزائر وتُعزّي في ضحايا حريق دار الأيتام بالعاصمة

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في دار للأيتام شرقي العاصمة الجزائر، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وعبّرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والشعب الجزائري الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.