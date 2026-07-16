في مزادها الإلكتروني.. «طرق دبي» تطرح 150 رقماً مميزاً لمختلف أنواع المركبات

تطرح هيئة الطرق والمواصلات بدبي، 150 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميزاً، للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية من الفئات: (A ,H ,I, K, L , M , N , O P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y,Z) في المزاد الإلكتروني رقم 83 من سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية.

يفتح باب التسجيل بالمزاد الإلكتروني في 20 يوليو الجاري وينطلق في 27 يوليو، حيث يستمر لخمسة أيام فقط، ويخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، مع ضرورة أن يكون للمشاركين والمتعاملين ملف مروري في الإمارة.

وحدّد المزاد آلية الاشتراك والاشتراطات والإجراءات المحددة للمشاركين، والتي تتطلب إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بقيمة 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تُدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك عبر مراكز إسعاد المتعاملين في المناطق التالية: "أم رمول، البرشاء، ديرة"، كما تتوفر إمكانية الدفع من خلال البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae.

وقد حدّد المزاد آلية الدفع الواجب اتباعها من قِبَل المُزايد، الذي يرسو عليه رقم من المزاد، بوجوب دفع المستحقات خلال 10 أيام عمل بعد إغلاق المزاد وذلك بمراكز مزودي الخدمة، "نقداً حتى 50 ألف درهم" و"عبر شيك مصدّق أو بطاقة ائتمان للمبالغ الأكثر من 50 ألف درهم"، في مراكز إسعاد المتعاملين، أو عبر الموقع الالكتروني للهيئة.