ترامب يحث قطاع الدفاع على زيادة إنتاج الأسلحة

حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار المسؤولين ​في قطاع الدفاع، أمس، على تسريع صنع الأسلحة وزيادة القدرة الإنتاجية، في ظل ما ​تسببه الحرب في أوكرانيا ​والحرب مع إيران من ضغوط على مخزونات الولايات المتحدة.

وفي كلمة ألقاها ​خلال قمة الدفاع والابتكار بولاية ​بنسلفانيا، حث ترامب شركات تصنيع الأسلحة قائلا "لدينا أفضل جودة في العالم، لكننا ​بحاجة لمزيد من السرعة".

ويؤكد ​حضور ترامب تركيز الإدارة المتزايد على الإنتاج ‌الدفاعي، إذ يستهلك الصراعان كميات كبيرة من الصواريخ والصواريخ الاعتراضية وأسلحة أخرى، مع تسليط الضوء ​على حدود ​سلاسل الإمداد العسكرية الأميركية والقدرة الإنتاجية.