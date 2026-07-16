منصور بن محمد: محمد بن راشد جعل المستقبل واقعاً نعيشه اليوم

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قهر المستحيل، وجعل المستقبل واقعاً نعيشه اليوم، برؤيةٍ خلّاقة، ومشاريع مبتكرة، ومبادرات نوعية تركت أطيب الأثر في قلوب الملايين.

وقال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة ذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «نحتفي بسيرةٍ حافلة من الإنجاز والريادة.. محمد بن راشد قهر المستحيل، وجعل المستقبل واقعاً نعيشه اليوم، برؤيةٍ خلّاقة ومشاريع مبتكرة ومبادرات نوعية تركت أطيب الأثر في قلوب الملايين.. كل عام وأنت فخرنا وقائدنا وقدوتنا، وكل عام ومسيرتك مصدر إلهام لأجيال تعلمت منك عشق المركز الأول».