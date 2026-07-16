لطيفة بنت محمد: كل عام وأنت قلب دبي وفرحة أهلها

أكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قلب دبي وفرحة أهلها.. وقصة ريادة ألهمت العالم.

وقالت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة ذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «كل عام وأنت قلب دبي وفرحة أهلها.. وقصة ريادة ألهمت العالم. حفظك الله لنا وللوطن وأهله».