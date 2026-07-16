محمد بن راشد.. مدرسة متفردة في القيادة والريادة

يصادف الـ15 من يوليو من كل عام ذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي ارتبط اسمه بمسيرة التنمية وصناعة الإنجازات، وتشييد العمران، وتمكين الإنسان، وصناعة الإلهام، وجعل من دبي أيقونةً للمستقبل والجمال، ورسّخ مكانتها نموذجاً عالمياً للطموح والابتكار وصناعة المستقبل.

وقد أصبح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نموذجاً ملهماً للعالم، ومدرسة متفردة في القيادة والريادة واستشراف المستقبل، مستنداً إلى تراث الآباء المؤسسين.