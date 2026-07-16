أحمد بن محمد: محمد بن راشد علّمنا أن الطموح لا يعرف حدوداً

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد علّمنا أن الطموح لا يعرف حدوداً، وأن أعظم الإنجازات هي التي تبني الحاضر وتصنع المستقبل.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة ذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «نحتفي بقائدٍ علّمنا أن الطموح لا يعرف حدوداً، وأن أعظم الإنجازات هي التي تبني الحاضر وتصنع المستقبل.. منك تعلمنا العزم، وبك نفخر، وعلى نهجك نواصل المسيرة من أجل شعبنا ووطننا.. كل عام وأنت عزّنا وفخرنا وقدوتنا، وكل عام وأثرك يكبر في دبي والإمارات وفي قلوبنا».