7 ملايين إذن دخول وإقامة أنجزتها دبي خلال النصف الأول

كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي (إقامة دبي) عن إنجاز سبعة ملايين إذن دخول وإقامة خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت إصدار خمسة ملايين و78 ألفاً و78 إذن دخول، وإصدار مليون و51 ألفاً و978 إقامة جديدة، و910 آلاف و552 ألف تجديد للإقامة، محققة تحولاً رقمياً كاملاً ونسبة إنجاز للخدمات بلغت 100%، بمتوسط زمن إنجاز لا يتجاوز أربع دقائق، بينما بلغت نسبة سعادة المتعاملين 95%، في مؤشرات تجسد المكانة الريادية لدبي عالمياً في صياغة مستقبل الخدمات الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، مع قادة الإدارة، أمس، حيث اطلع على أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكدت الإدارة مواصلتها تقديم التأشيرة السياحية لمدة خمس سنوات متعددة الدخول، إلى جانب إصدار 29 ألفاً و456 تأشيرة زيارة قريب أو صديق، التي توفر خيارات للإقامة لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً، لسفرة واحدة أو سفرات عدة، مع إمكانية التمديد بحد أقصى 120 يوماً، فضلاً عن إصدار 73 ألفاً و551 تأشيرة دخول لرعايا بعض الدول المقيمين خارجها، في مؤشرات تعكس مرونة المنظومة وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والزيارة إلى دبي.

وتتيح تأشيرات رعايا بعض الدول المقيمين خارجها، خيارات للإقامة لمدة 14 يوماً قابلة للتمديد للمدة ذاتها، أو 60 يوماً، من خلال إجراءات رقمية ميسرة تسهم في تسريع إنجاز الطلبات وتحسين تجربة المتعاملين، بينما واصلت الإدارة تقديم تأشيرة الفعاليات المخصصة لاستقبال المشاركين والزوار القادمين إلى دولة الإمارات لحضور الفعاليات والمؤتمرات والمعارض والأنشطة المختلفة، بخيارات إقامة لمدة 30 أو 60 يوماً، لسفرة واحدة أو سفرات عدة، قابلة للتمديد بحد أقصى 120 يوماً.

كما واصلت «إقامة دبي» تقديم خدمات الإقامة الذهبية ضمن منظومة متكاملة تستهدف نخبة من الفئات النوعية، تشمل المستثمرين والمواهب الفنية والرياضية، والعلماء والمتخصصين، والطلبة والخريجين المتفوقين، ورواد الأعمال ورواد العمل الإنساني، بما يسهم في استقطاب الكفاءات والمواهب والاستثمارات، ويوفر للمستفيدين مزايا متعددة تشمل الإقامة طويلة الأمد القابلة للتجديد، وإقامة الزوج أو الزوجة والأبناء، والكفالة الذاتية، إلى جانب استمرارية إقامة أفراد الأسرة في حال وفاة المعيل.

وتواصل الإدارة تقديم الإقامة المخصصة لفئة المتقاعدين وفق المعايير والشروط المعتمدة، بما يعزز جاذبية دبي وجهة مفضلة للاستقرار، ويوفر بيئة متكاملة تدعم جودة الحياة وتلبي تطلعات مختلف الفئات.

وواصلت «إقامة دبي» تطوير باقاتها المتكاملة، وفي مقدمتها «باقة العمل» و«باقة الفئات المساعدة» اللتان تضم كل منهما تسع خدمات مترابطة، وسجلت «باقة العمل» 521 ألفاً و216 معاملة، بينما سجلت «باقة الفئات المساعدة» 11 ألفاً و323 معاملة.

وتجمع الباقات خدمات مترابطة تشمل عقد العمل، والتأمين الصحي، وتصريح العمل، والإلغاء، وإصدار التأشيرة، وتعديل الوضع، والفحص الطبي، وإصدار تصريح الإقامة، وإصدار بطاقة الهوية، ضمن رحلات موحدة ومتكاملة تتيح إنجاز الإجراءات ذات الصلة عبر طلب وقناة واحدة. وتتوافر باقة الفئات المساعدة عبر تطبيق «دبي الآن»، بينما تتوافر باقة العمل عبر منصة «استثمر في دبي».

وأنجزت الإدارة 19 ألفاً و507 معاملات عبر خدمة الاتصال المرئي خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة كفاءة بلغت 97.93%، ومتوسط زمن انتظار لم يتجاوز 5.38 دقائق، بما عزز إمكانية إنجاز المعاملات عن بُعد، وقلل الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، ودعم مستهدفات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية.

وقال الفريق محمد أحمد المري في تصريحات إعلامية خلال الاجتماع: «تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 تطور منظومة أذونات الدخول والإقامة ودورها في تعزيز تنافسية دبي، من خلال خدمات رقمية تتسم بالكفاءة والمرونة، وتواكب مكانة الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.

الفريق محمد المري:​

• النتائج تعكس تطور منظومة أذونات الدخول والإقامة، ودورها في تعزيز تنافسية دبي.