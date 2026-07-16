30 منتسباً لبرنامج محمد بن راشد لإعداد القادة يطورون 6 مشاريع تحولية حيوية

اختتم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، التابع للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعمال برنامج «محمد بن راشد لإعداد القادة» دفعة 2025 - 2026، والذي يهدف إلى إعداد قيادات إماراتية قادرة على إدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع بيئات متغيرة، ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية.

ونظم المركز ورشة ختامية، استعرض خلالها المنتسبون مخرجات رحلتهم القيادية، وذلك بحضور مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران، ومدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، والقائد العام للدفاع المدني في دبي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، ورئيسة اللجنة التوجيهية لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان، الدكتورة رجاء عيسى القرق، إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات.

وشهدت الورشة عرض ستة مشاريع تحولية طوّرها المنتسبون، وتغطي المشاريع مجالات حيوية تشمل التعليم الذكي، والخدمات المستدامة، والسلامة العامة، والرعاية الصحية الإنسانية، وتطوير المواهب، والضيافة الثقافية.

وأكد مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سعيد العطر، أن برنامج «محمد بن راشد لإعداد القادة» يستلهم فكر وفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء الإنسان، وإعداد قيادات وطنية تمتلك القدرة على استشراف المستقبل وقيادة التحولات التنموية، وتحويل التحديات إلى فرص، بما يسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات وترسيخ تنافسيتها عالمياً.

بدورها، أكدت عائشة عبدالله ميران، خلال الورشة الختامية لعرض المشاريع التحولية لمنتسبي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، أن البرنامج يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القائمة على أن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار، وأن صناعة المستقبل تبدأ بإعداد قيادات قادرة على فهم المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.

وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة أن برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة يمثل ترجمة عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إعداد قيادات وطنية تمتلك الجاهزية والكفاءة لقيادة المستقبل، وترسيخ ثقافة الإنجاز وصناعة الأثر، بما يدعم مسيرة دبي نحو الريادة العالمية.

وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي: «سعدنا اليوم بحضور الورشة الختامية لبرنامج محمد بن راشد لإعداد القادة 2025-2026، وقد جاءت هذه المشاريع منسجمة مع الأولويات الاستراتيجية لإمارة دبي، ومستوحاة من طموحها الكبير ورؤيتها المستقبلية التي لا تعرف المستحيل، بما يؤكد قدرة الكفاءات الوطنية على تحويل الأفكار إلى مبادرات عملية، وصناعة حلول مبتكرة تستجيب لمتطلبات المستقبل، وإن ما شاهدناه اليوم يعكس جاهزية عقولنا الوطنية لقيادة المرحلة المقبلة، والمساهمة في ترسيخ نموذج دبي في الريادة، والابتكار، وصناعة الأثر».

بدوره، قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «تؤمن دبي بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة، وأن بناء منظومة وطنية متكاملة تكتشف المواهب، وتنمّي القدرات، وتمكّن الكفاءات، هو الأساس لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجاهزية للمستقبل».

وأضاف: «يعكس برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة هذا النهج، من خلال تمكين المنتسبين إليه من تطوير مشاريع نوعية، تسهم في تقديم حلول مبتكرة ذات أثر مستدام».

من جانبها أكدت هالة بدري أن إمارة دبي أولت اهتماماً كبيراً بإعداد طاقات وطنية تقود مسيرة التنمية بفكر مبتكر، وتسهم في تصميم وتطوير مبادرات استراتيجية تحدث أثراً في مختلف القطاعات، إيماناً منها بأن الاستثمار في الإنسان يمثل ركيزة أساسية لاستشراف المستقبل، وهو نهج يجسد فكر وحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق: «أثبت منتسبو برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة قدرتهم على تطوير مبادرات ومشاريع نوعية ذات أثر مستدام، تعكس فهماً عميقاً لأولويات التنمية واحتياجات المجتمع».

برنامج تدريبي متكامل

خضع المنتسبون، طوال فترة البرنامج، لمسار تدريبي متكامل، يستند إلى المنظومة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتجارب سموه الرائدة في بناء القيادات وتمكين الكفاءات الوطنية.

واستمر البرنامج على مدار تسعة أشهر، بمشاركة 30 منتسباً يمثلون 15 قطاعاً حيوياً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، حيث خاضوا رحلة قيادية متكاملة تضمنت سبع وحدات تعليمية، وأكثر من 1000 ساعة تدريبية، و324 جلسة تدريب وتوجيه تنفيذي، إلى جانب التفاعل المباشر مع أكثر من 70 خبيراً، و15 شريكاً استراتيجياً، و24 قائداً إماراتياً.

وتضمن البرنامج تنظيم رحلتين دوليتين للمنتسبين إلى اليابان والمملكة المتحدة، للاطلاع على أفضل الممارسات في علوم القيادة، إضافة إلى تبادل الخبرات مع نخبة من القادة والخبراء الدوليين، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم القيادية والانفتاح على التجارب العالمية، كما تضمن البرنامج تنظيم جلسات قيادية للمنتسبين مع صناع القرار، بهدف الاستفادة من تجاربهم العملية، واكتساب معارف وخبرات تدعم جاهزيتهم لقيادة المبادرات والمشاريع المستقبلية.

وسيتم تخريج المنتسبين لدفعة 2025 - 2026 من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة خلال فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، والذي يعقد، في 23 سبتمبر المقبل، بمركز دبي التجاري العالمي.