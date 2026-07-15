منصور بن محمد: محمد بن راشد قهر المستحيل وجعل المستقبل واقعاً نعيشه اليوم

قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، بمناسبة ذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تصادف اليوم 15 يوليو الجاري: " نحتفي بسيرةٍ حافلة من الإنجاز والريادة… محمد بن راشد قهر المستحيل، وجعل المستقبل واقعاً نعيشه اليوم، برؤيةٍ خلّاقة ومشاريع مبتكرة ومبادرات نوعية تركت أطيب الأثر في قلوب الملايين … كل عام وأنت فخرنا وقائدنا وقدوتنا، وكل عام ومسيرتك مصدر إلهام لأجيال تعلمت منك عشق المركز الأول".