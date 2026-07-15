أحمد بن محمد: محمد بن راشد عزّنا وفخرنا وقدوتنا

قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، بمناسبة ذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تصادف اليوم 15 يوليو الجاري: " نحتفي بقائدٍ علّمنا أن الطموح لا يعرف حدوداً، وأن أعظم الإنجازات هي التي تبني الحاضر وتصنع المستقبل".

وأضاف سموه: "منك تعلمنا العزم، وبك نفخر، وعلى نهجك نواصل المسيرة من أجل شعبنا ووطننا… كل عام وأنت عزّنا وفخرنا وقدوتنا، وكل عام وأثرك يكبر في دبي والإمارات وفي قلوبنا".