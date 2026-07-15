حمدان بن محمد: محمد بن راشد ملهمنا وفخرنا وذخرنا

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس)، بمناسبة ذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تصادف اليوم 15 يوليو الجاري: "لمن صنع الإنجازات، وعلّمنا أن المستحيل مجرد كلمة… لمن حرث البحر، وشيّد العمران، ومكّن الإنسان، وصنع برؤيته مجداً نفخر به، وإرثاً خالداً، وأثراً لا يُمحى… كل عام وأنت ملهمنا وفخرنا وذخرنا يا بو راشد… كل عام وأنت نبض دبي وقائد طموحاتها نحو المركز الأول".