«إقامة دبي» تتيح 4 تأشيرات لتعزيز السياحة وتسهيل دخول الزوار

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي «إقامة دبي» إصدار أكثر من 73 ألف تأشيرة لرعايا بعض الدول المقيمين خارجها، وما يزيد عن 29 ألف تأشيرة لزيارة قريب أو صديق خلال النصف الأول من عام 2026، وتتيح الدائرة أربعة أنواع من تأشيرات الدخول لزوار دولة الإمارات، تشمل التأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات، وتأشيرة رعايا بعض الدول المقيمين خارجها، وتأشيرة زيارة قريب أو صديق، وتأشيرة الفعاليات، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة إجراءات السفر، ودعم السياحة والفعاليات، وتوفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت الإدارة أن جميع خدمات التأشيرات متاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للإدارة، إلى جانب مراكز سعادة المتعاملين ومراكز خدمة «آمر»، بما يتيح إنجاز الطلبات بسهولة وسرعة عبر قنوات رقمية متكاملة.

تأشيرة سياحية لخمس سنوات

تتيح التأشيرة السياحية متعددة الدخول، الصالحة لمدة خمس سنوات، للزوار من جميع الجنسيات دخول دولة الإمارات عدة مرات دون الحاجة إلى إصدار تأشيرة جديدة في كل زيارة، بما يعزز مرونة التنقل وسهولة الوصول إلى الدولة. وتسمح بالإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة، على ألا تتجاوز مدة الإقامة الإجمالية 180 يوماً خلال السنة الواحدة، وذلك وفق الضوابط المعتمدة.

تأشيرة رعايا بعض الدول المقيمين خارجها

وأفادت «إقامة دبي» بأن عدد التأشيرات الصادرة ضمن هذه الفئة خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ 73 ألفاً و551 تأشيرة. وتتيح الخدمة لرعايا عدد من الدول التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الدخول من خارج الدولة دون الحاجة إلى ضامن، لمدة 14 أو 60 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة، عبر إجراءات رقمية مبسطة.

وتشمل الخدمة حاملي جوازات السفر العادية من الهند وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند والفلبين وكينيا وجنوب أفريقيا، إضافة إلى أفراد أسرهم المرافقين، شريطة استيفاء متطلبات الأهلية.

تأشيرة زيارة قريب أو صديق

وأشارت الإدارة إلى أن تأشيرة زيارة قريب أو صديق تتيح زيارة المواطنين والمقيمين في الدولة وفق الشروط المعتمدة، بما يعزز الروابط الاجتماعية ويوفر تجربة سفر مرنة عبر إجراءات إلكترونية سريعة. وبلغ عدد التأشيرات الصادرة لهذه الفئة خلال النصف الأول من العام الجاري 29 ألفاً و456 تأشيرة.

وتتوافر التأشيرة لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً، لسفرة واحدة أو عدة سفرات، مع إمكانية التمديد بحد أقصى 120 يوماً، وفق الضوابط المحددة.

تأشيرة الفعاليات

وأكدت «إقامة دبي» أن تأشيرة الفعاليات مخصصة للمشاركين والزوار القادمين لحضور المؤتمرات والمعارض والفعاليات المختلفة، بما يدعم قطاع الفعاليات ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لاستضافة الأحداث الدولية، ويسهم في تنشيط السياحة والاقتصاد. وتصدر التأشيرة لمدة 30 أو 60 يوماً، لسفرة واحدة أو عدة سفرات، مع إمكانية التمديد حتى 120 يوماً.



