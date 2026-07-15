"طرق دبي" وشرطة دبي تطلقان حملة لتعزيز السلامة المرورية لسائقي الشاحنات

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، حملة توعية مرورية تستهدف سائقي الشاحنات وأصحاب شركات النقل والشحن، وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل في عدد من استراحات الشاحنات والطرق الرئيسة في الإمارة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي باشتراطات السلامة المرورية، والمحافظة على الأرواح والممتلكات، ورفع مستوى المسؤولية لدى السائقين، إلى جانب التأكيد على أهمية الصيانة الدورية للشاحنات والتأكد من سلامة الإطارات والمكابح قبل الانطلاق.

وتتضمن الحملة تنظيم ورش وفعاليات توعوية ميدانية، وتوزيع مطبوعات وكتيبات إرشادية توضح متطلبات السلامة وسبل تفادي المخالفات والحوادث، إلى جانب نشر رسائل توعوية عبر اللوحات الإلكترونية في شوارع دبي ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتشمل الفعاليات تنفيذ استبيانات موجهة إلى سائقي الشاحنات للتعرف إلى ملاحظاتهم ومتطلباتهم، وإنتاج مواد توعوية بمشاركة مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في عدد من المواقع، من بينها استراحات الشاحنات وشارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد.

وتركز الحملة على التواصل المباشر مع السائقين وتوعيتهم بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة، وفي مقدمتها عدم التوقف في وسط الطريق لما يشكله ذلك من خطر مباشر على مستخدميه، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع شرطة دبي عبر الرقم 901 في الحالات غير الطارئة.

كما تشجع الحملة السائقين على الاطلاع على دليل سلامة الشاحنات الذي أعدته الهيئة بثلاث لغات، ويتضمن معلومات حول الفحص الوقائي للشاحنة، وسلامة الإطارات، وكفاءة المكابح، وآليات التعامل مع الأعطال الطارئة.

وتستهدف الحملة كذلك شركات النقل وملاك الشاحنات، للتأكيد على دورهم في متابعة الصيانة الدورية للمركبات، والتحقق من صلاحية الإطارات وجاهزية الشاحنات قبل تشغيلها، إلى جانب تشجيع السائقين على الحصول على فترات راحة كافية وتجنب القيادة المتواصلة لمسافات طويلة.

وتواصل فرق التفتيش المشتركة من هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي تنفيذ حملات ضبطية موسعة في نهاية كل شهر، للتحقق من الالتزام باشتراطات السلامة الفنية، ورصد الأعطال والمخالفات المرتبطة بسلامة الشاحنات، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطريق.