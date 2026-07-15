قرقاش: محمد بن راشد.. قائد استثنائي جعل من الطموح منهجاً ومن الإيجابية أسلوب قيادة وإلهام

هنأ المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، بمناسبة ذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تصادف اليوم 15 يوليو الجاري.

وقال قرقاش في تدوينة على منصة "إكس": "نحتفي اليوم بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قائد استثنائي جعل من الطموح منهجاً ومن الإنجاز ثقافة ومن الإيجابية أسلوب قيادة وإلهام".

وأضاف قرقاش: "كل عام وسموه بخير، داعين الله أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يبارك جهوده ويواصل مسيرة الخير والريادة لدولة الإمارات".