طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع احتمال تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:48 والمد الثاني 02:19، والجزرالأول عند الساعة 08:53 والجزر الثاني عند الساعة 20:05.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:29 والمد الثاني عند الساعة 22:59، والجزر الأول عند الساعة 17:29 والجزر الثاني عند الساعة 05:30.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 33 60 15

دبي 45 32 50 20

الشارقة 44 30 55 15

عجمان 40 31 70 25

أم القيوين 42 29 70 25

رأس الخيمة 41 32 70 30

الفجيرة 35 32 70 50

العـين 46 32 50 15

ليوا 48 30 70 20

الرويس 40 30 85 55

السلع 43 27 90 30

دلـمـا 38 30 85 60

طنب الكبرى / الصغرى 35 32 85 70

أبو موسى 38 31 85 70.