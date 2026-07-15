"إقامة دبي": إنجاز 5 ملايين معاملة لأذونات الدخول.. وإصدار 66 ألف إقامة ذهبية

كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن إنجاز أكثر من 5 ملايين معاملة لأذونات الدخول، وإصدار أكثر من مليون و51 ألف إقامة جديدة، وإنجاز ما يزيد على 910 آلاف معاملة لتجديد الإقامة، فضلاً عن منح نحو 66 ألف إقامة ذهبية، خلال النصف الأول من 2026، في مؤشرات تعكس كفاءة منظومة العمل الحكومية، وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، عبر خدمات رقمية استباقية تلبي احتياجات المتعاملين بسرعة وكفاءة، وتواكب الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات الإقامة والدخول.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، أن مبادرة تصفير البيروقراطية طُبقت في الإدارة منذ أكثر من عام، وتُعد إحدى الأولويات الاستراتيجية التي تنسجم مع مسيرة التحول الرقمي التي تقودها حكومة دبي. موضحاً أن فرق العمل تواصل إعادة هندسة الخدمات والإجراءات بما يسهم في تقديم تجربة أكثر مرونة وسلاسة، ويختصر الوقت والجهد على المتعاملين، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير خدمات حكومية استباقية تركز على الإنسان، وتعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.

وأشار المري إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من الخدمات الذكية، مع التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المتعامل، وترسيخ ثقافة الابتكار، ورفع مرونة الخدمات الحكومية وجودتها وكفاءتها.