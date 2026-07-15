عبدالله بن زايد وأمين عام جامعة الدول العربية يبحثان المستجدات الإقليمية

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من نبيل فهمي، أمين عام جامعة الدول العربية، هنأه سموه خلاله بمناسبة توليه مهام عمله أميناً عاماً للجامعة، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد.

كما بحث الجانبان مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية، وناقشا سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في المنطقة.