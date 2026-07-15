منصور بن زايد وعبدالله بن زايد يقدّمان التعازي إلى أمير قطر في وفاة حمد بن خليفة آل ثاني

قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأعرب سموهما - خلال تقديم التعازي في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة - عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى صاحب السمو أمير قطر، وعموم آل ثاني الكرام، والشعب القطري الشقيق، سائلين المولى، عزّ وجلّ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموهما، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ، وعدد من كبار المسؤولين.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، قد وصل الدوحة، في وقت سابق أمس، حيث كان في استقباله في المطار، الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من المسؤولين.