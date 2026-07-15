شرطة دبي تطلق حملة «صيف بلا حوادث»

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بالإدارة العامة للمرور، وبالتعاون مع شركة «إينوك أوتو برو»، حملة «صيف بلا حوادث»، تعزيزاً لمنظومة الأمن والسلامة المرورية، وترسيخاً للوعي الذي يجعل من مستخدم الطريق شريكاً حقيقياً في حماية الأرواح والممتلكات، وتُجسّد الحملة جهود وزارة الداخلية والقيادات الشرطية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوظيف التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية، ونشر الثقافة المرورية، بما يسهم في حماية الأرواح، وتعزيز أمن الطرق.

وقال مدير إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور، العقيد طلال المنصوري: «تم إعداد الدراسات، وتشكيل فِرَق العمل، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ الحملات، بالتزامن مع بذل جهود كبيرة لضبط أمن الطريق، كما يجري العمل على اختيار أفضل الموضوعات للحملات المرورية، لضمان توعية قائدي المركبات ومستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور، وتفادي أخطاء الآخرين عند قيادة المركبات، والحرص على عدم التسبب في وقوع الحوادث المرورية».